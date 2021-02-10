Путин: публикация в The Lancet повысила доверие и к журналу, и к "Спутнику V"

Президент России Владимир Путин прокомментировал факт публикации в журнале The Lancet материалов об эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, эта публикация повышает доверие и к изданию, и к российскому препарату.

"Это издание, Lancet, подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективность. Потому что сотни тысяч прививок, которые сделаны уже в России, они подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные", – сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Как сообщалось 2 февраля, The Lancet назвал "Спутник V" одной из наиболее эффективных и доступных вакцин. Авторитетное издание опубликовало итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины.

"Спутник V" – первая зарегистрированная в России и в мире вакцина против коронавируса. Помимо нее в РФ зарегистрирован препарат "ЭпиВакКорона", созданный научным центром "Вектор". Разработчики этой вакцины уже направили результаты ее испытаний в рецензируемые научные издания.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, публикации в международных изданиях ожидаются в ближайшее время. В ведомстве уточнили, что до этого момента материалы не будут публиковаться в русскоязычных научных издания.