Главный инфекционист США положительно отозвался о "Спутнике V"

Научный журнал The Lancet опубликовал данные об эффективности российской вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V".

После этого доктор медицины Энтони Фаучи, возглавляющий американский Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний в интервью JAMA Network дал положительный отзыв о российской вакцине. Он отметил, что российская вакцина имеет более 90 процентов эффективности, и это прекрасно: препаратом будет обеспечена не только Россия, но также и другие нуждающиеся страны.

То же самое касается и китайской вакцины и препаратов ряда других стран, отметил Фаучи. "Мы хотим, чтобы в этой гонке выиграли все", – отметил инфекционист. Он добавил, что успех в любой стране – шаг к глобальной защите.