США и ЕС поздравили Россию с успехом "Спутника V"

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с успехом вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Мероприятие транслировал телеканал "Россия 24".

По словам Лаврова, он разговаривал с американским коллегой в четверг, 4 февраля.

"Мы затронули тему "Спутника". Он поздравил с тем, что она (вакцина – ред.) дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между соответствующими нашими лабораториями, учеными, производителями: посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте", – сказал министр иностранных дел РФ.

По словам Лаврова, с европейскими коллегами Россия уже активно контактирует в этой сфере. Ряд стран заинтересовался покупкой вакцины, добавил он.

Боррель в свою очередь также поздравил Россию с успехом "Спутника V". Он выразил надежду на то, что эта вакцина будет сертифицирована в ЕС.

"Я взял слово, чтобы поздравить Россию с успехом этого предприятия. Это полезно для всего человечества, это означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией, – сказал представитель Евросоюза. – Я был рад прочитать научный отчет, опубликованный в престижном научном журнале Lancet".

Лавров и Боррель также затронули проблему дезинформации в период пандемии коронавируса. По мнению российского министра, Москве и Брюсселю нужно договориться о создании канала для обсуждения взаимной озабоченности по поводу "информационных войн".

"Некоторые силы в ЕС воспользовались темой пандемии, чтобы обвинить Россию в дезинформации, – сказал Лавров. – Если мы действительно хотим пресечь эти информационные войны, то нам нужно с ЕС договориться".

Тем временем Институт имени Пауля Эрлиха в Германии заявил о готовности поддержать производителя "Спутника V", если вакцину захотят выпускать в ФРГ.

"Мы готовы поддержать (производство вакцины – ред.) регулятивно в случае, если его захотят производить в ФРГ, – сказал агентству "Интерфакс" руководитель института Клаус Цихутек.

В данный момент вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 18 странах.

Как сообщалось 2 февраля, один из ведущих научных журналов мира The Lancet высоко оценил итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V". Препарат признали эффективным и безопасным, в частности, для людей старшего возраста.