ВОЗ верит в эффективность вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию научного журнала The Lancet о российской вакцине "Спутник V", это говорит о ее эффективности.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом сообщила представительница ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что главная задача – снижение числа зараженных COVID-19 практически до нуля, отметив, что надо быть при этом осторожным и не отменять масочный режим и безопасную социальную дистанцию.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", согласно которым эффективность вакцины составила 91,6%.