Париж отреагировал на публикацию The Lancet о "Спутнике V"

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал статью научного журнала The Lancet о российской вакцине "Спутник V" против коронавируса.

Отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета, он заявил, что благодаря этой публикации теперь есть больше информации о том, что касается "Спутника V" и готовности России зарегистрировать его в Европе, передает ТАСС.

В свою очередь ученые из Южно-Африканской Республики считают убедительными и впечатляющими результаты третьей фазы клинических испытаний "Спутника". Южноафриканские специалисты поместили вакцину "Спутник" в группу наиболее эффективных прививок от ковида, куда также входят вакцины Pfizer и Moderna.

На этой неделе The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составляет 91,6 процента, среди добровольцев старше 60 лет – 91,8 процента. Немецкая газета Die Welt сравнила создание вакцины с запуском в космос первого спутника в 1957 году.