Академик Гинцбург: есть надежда, что "Спутник" будет защищать от ковида долго

Защита от коронавируса на два года и более образуется после прививки "Спутником V", надеется директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Это заявление он сделал на брифинге после публикации результатов третьей фазы исследований российской вакцины, которые опубликовал журнал Lancet. Брифинг в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

Александр Гинцбург подчеркнул, что результаты третьей фазы клинических испытаний полностью подтвердили итоги первой и второй фазы испытаний.

"Эти результаты говорят о полной безопасности данного вакцинного препарата. Никаких серьезных осложнений среди почти что 30 тысяч испытуемых не было обнаружено, – продолжил Гинзбург, – кроме тех незначительных побочных эффектов, которые были зафиксированы и на первой-второй фазах испытаний".

Основным достижением, которые были продемонстрированы в третьей фазе клинических исследований стало то, что препарат показа примерно одинаковую эффективность для разных возрастных категорий.

Антитела к коронавирусу после вакцинации обнаружены у 98% добровольцев при том, что клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний. Более того, иммунитет после прививки оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем после реального заболевания. Эффективность вакцины составила 91,6%, а среди добровольцев старше 60 лет даже 91,8%. Такие показатели обеспечивают полную защиту от тяжелых случаев заболевания, подчеркнул на брифинге Александр Гинзбург.

Еще одна особенность вакцинации: побочные эффекты от прививки у пожилых возникают реже, чем у молодых людей. Это связано с возрастными особенностями формирования реагирования иммунной системы.

Российская вакцина "Спутник V" двухкомпонентна, она основана на базе двух разных штаммов аденовируса. Это первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19.

Вакцина "Спутник V" кроме России зарегистрирована в Венгрии, Аргентине, Армении, Венесуэле, Белоруссии, Сербии, Тунисе, Алжире, Боливии, Гвинее, Иране, ОАЭ, Палестине, Парагвае и Туркменистане.