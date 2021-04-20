Врачи выяснили, что COVID-19 может лишить зрения

Вначале – оперативные данные штаба по борьбе с коронавирусом. За сутки в России – чуть больше 8 тысяч новых случаев ковида. Наименьшее число заболевших – в республиках Алтай и Тыва, Сахалинской и Еврейской автономной областях. Ни одного – в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Наибольший прирост – в столице. Сейчас вакцинация – наиболее эффективный способ защитить себя и своих близких от вируса и его штаммов. Но ни одна страна в мире не в силах в одиночку победить пандемию. Об этом Владимир Путин написал сегодня в приветствии участникам международной конференции "Эпидемиологическое благополучие" и призвал специалистов из разных стран к взаимодействию.

Вирус снова удивляет. Врачи говорят – все больше запущенных случаев, пациенты поздно обращаются, симптомы нетипичные. Обширное поражение легких есть, а кашля и не было. Больше половины поражения легких. На скорой – сразу в реанимацию.

Что у нее ковид, сама Елена и не думала, ведь температура – в норме.

"Меня под руки, отругали, что поздно приехала – у меня КТ 3 больше 50% поражения. Но так как температуры не было, здесь тоже не знали, есть у меня или нет", – рассказывает Елена Мятина.

А еще оказалось – ковид ослепляет. В больницу Андрея привезли с пневмонией, но жаловался он на резкое падение зрения.

"Оказался в реанимации, почувствовал, что болит глаз", – говорит Андрей Криничный.

Из инфекционного – сразу в офтальмологический стационар. Оказалось, вирус вызвал катаракту и перфорацию роговицы. Перспектива – слепота. Пришлось срочно оперировать.

"После перенесенного ковида – ослабление иммунитета, что сказалось на глазу", – пояснил Андрей Золотарёв главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т. И. Ерошевского.

Роспотребнадзор продолжает исследования коллективного иммунитета в стране. В Астраханской, Белгородской областях, Ставропольском крае и Татарстане – уже почти половина тех, кто имеет защиту.

Теперь важно понять, сколько именно людей с антителами нужно, чтобы эпидемия затихла.

"Мы взаимодействуем с коллегами-практиками и учеными в разных странах для того, чтобы оценить коллективный иммунитет. Это позволит нам планировать мероприятия, формировать прогнозы и, конечно же, определять удельный вес населения, потребного в вакцинации", – сообщила Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ.

Пример того, как работает коллективная защита – Госдума. Часть депутатов переболели. Большинство – привились.

Вячеслав Володин сегодня поблагодарил коллег за ответственность: "У нас сегодня один депутат находится на больничной койке с ковидом. Количество болеющих уменьшилось, достигло минимума".

День донора, который отмечается сегодня в России, банки крови использовали, чтобы еще раз позвать переболевших ковидом – сдать плазму.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко тоже сдал кровь и напомнил, что плазма переболевших нужна для создания новейших препаратов от COVID-19.

"Из крови и плазмы переболевших пациентов с новой коронавирусной инфекцией изготавливается специфический иммуноглобулин, который также спасает жизни", – пояснил он.

Рассчитывают, что спасать будет не только плазма переболевших, но и вакцинированых. Их все больше.

Очередь в торговом центре Кирова – за прививками.

В Пятигорске вакцинируют прямо на рынке.

В Адыгее – уколы для сотрудников тепличного хозяйства. Май-июнь – время собирать урожай. Болеть нельзя ни в коем случае.

В Самаре – выездной пункт вакцинации открывается сразу после матчей рядом с городским стадионом.

В Подмосковье терапевты вместе с направлением на плановую операцию выдают и направление на прививку.

"Если человек заболеет уже после хирургических манипуляций, у него будут серьезные осложнения. Вакцинацию нужно планировать за месяц-два до госпитализации ", – подчеркнула Ольга Тин, врач-эпидемиолог Одинцовской областной больницы.

А в столичном аэропорту Домодедово привитым сегодня начали выдавать международные паспорта вакцинации. Разработанные по стандартам ВОЗ, раньше они использовались как пропуск для поездок в эпиднеблагополучные регионы.

Станут ли такие паспорта пропуском в другие страны, пока, впрочем, не решено.