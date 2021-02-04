Собянин сообщил, когда будут отменены основные ограничения

Основные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут быть сняты в столице к маю. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что в столице наблюдается тренд на снижение заболеваемости ковидом. Если он сохранится, то к маю основные ограничения уже будут сняты. Также он выразил надежду, что к лету ситуация в стране стабилизируется.

"Я думаю, что планы на лето будут зависеть не только от нас​​​. Думаю, что в России все будет более нормально к лету, а как будет в других странах – я не знаю", – сказал Собянин.

В четверг в Москве выявили 2095 новых случаев COVID-19. В декабре это число превышало превышало 8 тысяч. Всего в столице заразились 937 450 человек, скончался 13 701 пациент.