Темпы прироста коронавируса в России замедлились до половины процента

За последние сутки в России было выявлено 19 138 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Темп прироста заболевших составил 0,51 процента, сообщает оперативный штаб.

При этом 27 января был зафиксирован минимальный суточный прирост инфицированных с конца октября 2020 года.

Общее число заболевших в России с начала пандемии составляет на сегодняшний день 3 793 810 человек.

Из них 3 229 258 человек уже выздоровели (в том числе 26 775 были выписаны за последние сутки). 492 901 пациент в настоящее время продолжает лечение. 71 651 заболевший скончался (в том числе 575 человек умерли за последние сутки).

В Москве за сутки зарегистрировано 2 897 новых инфицированных. Общее число болеющих с начала пандемии составило 922 559 человек. 797 462 из них уже выписаны по выздоровлению, 11 860 сейчас продолжают лечение, 13 237 человек скончались.