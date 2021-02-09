ВОЗ подведет итоги расследования в Китае

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 106 миллионов.

Президент Мексики впервые появился на публике после двухнедельной изоляции и выздоровления. Андрес Мануэль Лопес Обрадор теперь на своем опыте знает, какой он – коронавирус. Президент уверен, что страна получит достаточно вакцин, в том числе из Китая и Индии, чтобы привить всех мексиканцев старше 60 лет к концу марта.



"Авторитет должен подавать пример. Недопустимо, чтобы я, будучи президентом, занимая самый важный пост в республике, в нынешних обстоятельствах подал бы дурной пример. Раз уж я президент, пусть мне сделают прививку первым".



Пожилые остаются самой уязвимой группой, а Соединенные Штаты – лидером по заболеваемости коронавирусом. Штат Нью-Йорк сообщает о росте смертности в домах престарелых. В них начата масштабная проверка. По предварительным данным, число смертей там занижалось по меньшей мере на 50 процентов.



Постояльцы домов престарелых, люди старше 75 лет, а также медработники – первые, кого прививают во Франции. В эту компанию попал довольно молодой министр здравоохранения. Ольвие Веран получил укол в прямом эфире. Все потому, что по образованию он врач-невролог, а значит, как медик имеет право на первоочередную вакцинацию.



В Европе сохраняется напряженная ситуация. Нидерланды продлили комендантский час до весны. Норвегия вводит строгие ограничения в городе Берген и вокруг него. Причина – вспышка британского и южноафриканского штаммов. Ограничения затрагивают полмиллиона человек. Запрещены почти все мероприятия вне дома. Школы и университеты уходят на дистанционку.

"Чтобы остановить распространение вируса, необходимо держать очень строгие меры в течение длительного периода. Наша задача сейчас – сдержать рост инфекции и защитить самых уязвимых", – заявил министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе.



Зато в Дании важная веха: младшие школьники вернулись к очным занятиям впервые в этом году. Число новых случаев в стране наконец начало снижаться, и детям разрешили общаться внутри своих классов. Непонятно, кто больше рад – школьники или родители.



В Китае, тем временем, завершает работу делегация Всемирной организации здравоохранения. Эксперты, цель которых – выявить источник происхождения коронавируса, все еще не общаются с журналистами. Брифинг для прессы запланирован перед самым отъездом из Китая.



А в Мельбурне стартовал долгожданный Открытый чемпионат Австралии по теннису. Из-за пандемии его перенесли с января на февраль, все участники прошли обязательный карантин. Зато на трибунах болельщики, прямо как в докоронавирусное время. Сообщается, что теннисные корты каждый день смогут посещать 30 тыс. зрителей.