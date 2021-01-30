Как живет "чемпион" по вакцинации и карантину

В мире заболевших – 102 миллиона, а поправились лишь 74. И некоторые страны вновь ужесточили ограничения. Так, Франция и Чехия закрыли границы для гостей извне ЕС. Но Евросоюз хотя бы в последний момент опомнился и все-таки дезавуировал вчерашнюю бумагу, которая закрывала границу с Северной Ирландией (хотя, конечно, одной этой попыткой ЕС показал, как ненадежен он стал в плане соблюдения договоренностей). Что до вакцинации за границей, то, естественно, многие смотрят на то, что получается у Израиля. Как израильские больницы противостоят британскому штамму?

Уже более половины ежесуточных диагнозов COVID-19 приходится на этот, более заразный штамм. Среди тяжелобольных все больше детей. И правительство наглухо закрывает сухопутные и воздушные границы, чтобы успеть завершить вакцинацию до появления более опасных мутаций коронавируса.

"Мы герметично закрываем небо, кроме исключительных случаев, для предотвращения проникновений мутаций вируса и обеспечения быстрого продвижения нашей кампании массовой вакцинации", – заявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Сейчас в Израиле прививают по 200 тысяч человек в день, рассчитывая, что через три-четыре недели можно будет говорить о коллективном иммунитете, если только общины, уклоняющиеся от вакцинации и пренебрегающие требованиями карантина, не сведут на нет усилия всей страны.

Ортодоксальный город Бней-Брак – один из эпицентров войн, которые здесь называют "иудейскими". Полицейский спецназ, расстреливая кассеты со слезоточивым газом, поливая толпу из водометов, прорывается в кварталы общин, чьи духовные лидеры не признают вакцинации, держат открытыми религиозные училища, отмечают свадьбы и праздники многотысячными толпами.

"Полиция действовала очень решительно, очень эффективно. Действовала жестко, но в рамках закона. Потому что там было реальное неподчинение, было нападение на полицейских", – сказал Михаэль Зингерман, представитель полиции.

На фоне горячих обитателей иудейских ортодоксальных районов, которых предложение изучать Тору дистанционно вывело на баррикады, израильские арабские общины, похоже, смирились с тем, что на свадьбах в ближайшее время уже не собрать тысячу родственников.

К контрольно-пропускным пунктам на въезде в город, где приходится объяснять полицейским, почему ты выехал из дома во время карантина, привыкли даже в арабских городах, где не слишком хотят сотрудничать с Минздравом и выполнять карантинные нормы.

Израиль сегодня не только мировой чемпион по скорости вакцинации, но и по продолжительности и жесткости карантинных мер.