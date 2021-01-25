Израиль прививается и закрывается

Правительство Израиля на неделю закрывает один из крупнейших воздушных узлов Ближнего Востока – международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона – это главные воздушные ворота Израиля. Сложно предположить, что в сезон, в эту зону прилёта, ежесуточно проходили до шестидесяти тысяч человек. Сегодня здесь пусто. Прилететь или вылететь из Израиля по гуманитарным причинам можно, лишь получив специальное разрешение.

И без того здесь было пусто. Ни туристы, ни паломники не могут прибыть в страну с марта. Сейчас прервется и едва заметный ручеёк прилетающих израильтян.

Полное закрытие вступит в силу в ночь на вторник и будет действовать до 31 января, если власти не решат продлить блокаду. Они боятся проникновения в страну новых штаммов коронавируса. Уже сорок процентов в ежесуточной сводке заболевших – с британской и южноафриканской мутацией Covid-19.

"Мы закрываем Израиль герметично, чтобы предотвратить распространение вируса. Ведь в любое время может появиться новый штамм COVID-19, которого ещё не было. И он может быть более заразным и смертоносным. Поэтому я предложил этот превентивный шаг", – заявил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Ситуацию подогрели данные армейской разведки. Её аналитики предсказывают появление израильского штамма – заразного и устойчивого к вакцине. Причиной, на фоне массовой вакцинации, в условиях вспышки пандемии, могут стать новые мутации вируса, переносимые детьми. Pfizer только приступил к тестированию вакцины на возрастной группе младше шестнадцати. Тактика правительства: привить за неделю закрытых границ ещё миллион человек и, закрывшись от угрозы экспорта в страну мутаций, загасить герметичным карантином локальные вспышки эпидемии.

Город Шфарам – это населенный пункт с преобладанием арабского населения. Далеко не все здесь готовы сотрудничать с Минздравом и соблюдать карантин. Поэтому полиции приходится действовать особенно жестко.

Штрафы за выезд из дома без разрешённой цели, за отсутствие масок, за нарушения самоизоляции, но самая главная проблема – свадьбы и молитвенные собрания. В этом отношении арабские общины даже дисциплинированнее иудейского ортодоксального сектора. Жители религиозного города Бней-Брак устроили настоящее сражение с полицией, разогнавшей массовое собрание.

"Полиция действовала решительно, эффективно, жестко, в рамках закона. Потому что там было реальное неподчинение, было нападение на полицейских. Естественно, в таких случаях полиция действует очень быстро и слаженно", – заявил представитель полиции майор Михаэль Зингерман.

Всплеск заболеваемости, застыв на плато, несколько отступил. Вакцинация среди людей старшего возраста уже на 60% сократила число тяжелобольных в этой группе. Но в больницах растёт количество детей с COVID-19. И в этих условиях, стремясь опередить мутации вируса, Израиль прививается и закрывается одновременно.