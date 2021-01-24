Из-за коронавируса закроют аэропорт имени Бен-Гуриона

Власти Израиля приняли решение закрыть международный аэропорт Бен-Гурион с полуночи 26 января, пока – на неделю. Таким образом в стране пытаются предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.

В настоящее время в Израиле действует уже третий по счету всеобщий локдаун. Закрыты развлекательные заведения, спортивные клубы, музеи, рынки, парикмахерские, гражданам запрещено отдаляться от домов более чем на километр без уважительной причины, ходить в гости, напоминает телеканал "Россия 24".

По данным министерства здравоохранения Израиля, число выявленных случаев коронавируса в стране выросло с 22 января на 9 351 и достигло 595 097. Общее число умерших с начала пандемии составило 4 361, за последние сутки скончались 116 пациентов с COVID-19, пишет РИА Новости.

Массовая вакцинация населения началась в Израиле 20 декабря прошлого года, с 10 января люди начали получать вторую дозу препарата. С 18 января вакцинация стала доступной для людей старше 45 лет. УПо информации израильского минздрава, уже привились свыше 75% граждан старше 60 лет и 85% в возрастной группе 70-79 лет.

17 января стало известно, что у нескольких израильтян после получения вакцины от Pfizer случился паралич лицевого нерва. С жалобами на паралич обратились 13 израильтян, однако в минздраве полагают, что число таких случаев выше.