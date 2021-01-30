Чехия закрылась вслед за Францией

Правительство Чехии приняло решение закрыть с сегодняшнего дня границы для граждан иностранных государств. Въехать в страну иностранец сможет только в случае крайней необходимости, сообщает Чешское радио. Уточняется, что решение принято из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом. Запрет будет действовать до 15 февраля.

Въезд будет разрешен иностранцам, которые учатся или работают в Чехии, или имеют разрешение на проживание в республике. Исключение сделано для поездок с целью посещения ближайших родственников, получения медпомощи, а также для участия в свадьбах или похоронах. Дальнобойщики, обеспечивающие перевозку грузов с целью снабжения населения, также смогут въехать в страну без препятствий.

За прошедшие сутки в Чехии выявлено 8 тысяч случаев заражения коронавирусом, что на 73 больше предыдущего показателя, сообщает министерство здравоохранения республики. Инфицирован почти каждый десятый житель. Положительные тесты за последнее время составили более 26%. Это свидетельствует о сложной эпидемической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что Франция закрывает границы на въезд и выезд всех путешественников, которые прибывают из стран за пределами Евросоюза. Новый карантин пока не вводят, но некоторые ограничительные меры будут ужесточены.