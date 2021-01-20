Германия продлевает локдаун

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ограничения, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса нового типа, продлеваются минимум до 14 февраля.

Соответствующее заявление было сделано по итогам многочасовых переговоров с главами регионов ФРГ. Ангела Мергель уточнила, что речь идет о превентивных мерах и попытках затормозить распространение COVID-19, передает "Интерфакс".

Среди остающихся в силе ограничений – запрет на встречи представителей более чем двух семей. Школы остаются закрытыми, работодателей призывают по возможности максимально использовать удаленный режим работы сотрудников.

Одновременно предусматривается ужесточение масочного режима: в транспорте и в магазинах все жители страны должны будут носить медицинские маски или маски-респираторы высокой степени защиты.