В Германии могут сделать обязательным ношение респираторов

Почти 90 тысяч британцев стали жертвами коронавируса. Это максимальный показатель в Европе, но, скорее всего, реальная цифра гораздо больше. Ученые Лестерского университета выяснили: около трети пациентов первой волны в течение пяти месяцев после выписки снова оказались в больнице. И почти половина скончалась от обострения заболеваний сердца, диабета и почек.

"Давление на нашу службу здравоохранения колоссальное. В больницах Великобритании с коронавирусом сейчас 37,5 тысячи человек – это самое большое число за всю пандемию. Каждые 30 секунд кто-то попадает в больницу", – говорит Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании.

Поэтому с понедельника в королевстве снова закрыли все транспортные коридоры. Для въезда нужно предъявить отрицательный тест и пройти 10-дневный карантин.



В США большинство жителей недовольны скоростью вакцинации. Согласно опросу CBS News, почти 60% респондентов считают, что процесс идет слишком медленно. Губернаторы штатов обвиняют правительство в плохой организации и опасаются, если из-за нехватки вакцины больницы перестанут записывать желающих на прививки, это посеет в стране панику.

Неравенство в поставках вакцин от коронавируса среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывает все усилия в борьбе с пандемией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"Сейчас мы видим результаты первого распределения вакцин, и пока его нельзя назвать справедливым. Более 39 миллионов доз вакцины были отправлены в 49 стран с высоким уровнем дохода, в то время как только одна страна с низким уровнем дохода получила 25 доз. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а 25 штук! Скажу прямо: мир находится на грани катастрофического морального провала, и его ценой станут жизни в самых бедных странах".

В Норвегии после гибели 23 человек, привитых вакциной "Пфайзер", регулятор призвал оценивать риск и пользу вакцинации индивидуально для каждого пациента. В ведомстве пояснили: в испытаниях американо-немецкой вакцины людей старше 85 лет было слишком мало, на пациентах с острыми заболеваниями она и вовсе не проверялась, а в Норвегии вакцинацию начали именно с этих групп.



В Баварии жители в помещениях теперь должны носить не просто маски, а респираторы с высокой степенью защиты. Они в десятки раз дороже обычных масок. С 24 января без респиратора не пустят в магазины и общественный транспорт. Это правило могут ввести и по всей Германии по примеру соседней Австрии, где они станут обязательными со следующего понедельника.



В Италии на протест вышли школьники. Они требуют увеличить количество классов и вернуть нормальное обучение. В понедельник итальянские школы впервые открылись после 10 месяцев удаленки. Но из-за санитарных ограничений в классы пустили только около половины учеников.

А вот открытие горнолыжных курортов, которое должно было случиться на этой неделе, в Италии отложили еще на месяц – как минимум до 15 февраля.



До конца года закрытой для туристов останется Австралия, об этом заявили в санитарной службе страны.



"Я думаю, что большую часть этого года у нас сохранятся существенные пограничные ограничения, даже если будет вакцинирована большая часть населения", – заявил Брендан Мерфи, главный санитарный врач Австралии.

Вакцинация в Австралии начнется только в конце февраля. В провинциях настаивают на том, чтобы у регулятора было достаточно времени проверить качество вакцин.