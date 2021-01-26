Число заболевших коронавирусом в мире превысило 100 миллионов

За все время с начала пандемии в мире заболели коронавирусом более 100 миллионов человек. Об этом соответствуют данные статистического сайта Worldometer.

Умерли от COVID-19 за все время свыше 2,1 миллиона человек. Около 72,5 миллиона выздоровели.

Больше всего заболевших в США — почти 26 миллионов человек. На втором месте Индия, где число инфицированных превысило 10,6 миллиона. Замыкает тройку Бразилия с 8,8 миллиона случаев болезни.

По данным российского оперштаба на 26 января, за истекшие сутки зафиксировано 18 241 случай заболевания коронавирусом. Отмечается, что это минимальное значение с конца октября 2020 года.

Больше всего инфицированных выявляются в Москве. На втором месте Санкт-Петербург.