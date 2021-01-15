В мире от коронавируса умерли более 2 миллионов человек

Общее количество людей в мире, умерших от коронавируса, превысило два миллиона. Об этом говорят подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным ведомства, всего в мире за все время пандемии COVID-19 заболели почти 93,5 миллиона человек. Таковы цифры на вечер 15 января. Выздоровели от инфекции свыше 51,5 миллиона людей.

Самое большое количество жертв зафиксировано в США. Там от болезни скончались почти 390 тысяч пациентов. На втором месте в печальной статистике Бразилия — там боле 207 тысяч умерших. Замыкает тройку Индия, где смерть постигла почти 152 тысячи человек.

Согласно данным российского оперштаба на 15 января, в стране за все время пандемии выявлено 3 520 531 случай заболевания COVID-19. За минувшие сутки болезнь зафиксировали у 24 715 человек. Скончались с начала распространения инфекции 64 495 пациентов.