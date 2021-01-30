Макрон заявил, что "верит" во французов

С призывом объединиться, чтобы сдержать эпидемию, обратился французский президент Эмманюэль Макрон к французам. Он написал соответствующий твит с обращением к гражданам перед введением новых жестких ограничительных мер и подчеркнул, что верит во французов.

Накануне об усилении заявил премьер Жан Кастек по итогам совета по обороне. С воскресенья запрещаются въезды и выезды через границы Франции за пределы ЕС. Все ТЦ площадью более 20 тысяч кв. м с непродовольственными товарами закрываются. Для всех магазинов вводится ограничения по количеству персонала и посетителей в помещении. Кастек призвал бизнес перейти на дистант и пообещал более жесткий контроль за соблюдением как комендантского часа.

При этом власти изо всех сил стараются избежать введения тотального карантина.