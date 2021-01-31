В трудную минуту каждый сам за себя: грызня и жестокость в ЕС

Европа ярко полыхает антиковидными протестами. Самые настоящие бои – в Голландии, Бельгии, Дании, Франции и Германии. На них политики, столь возмущенные событиями в России, не обращают ровным счетом никакого внимания. А евробюрократы тем временем делят вакцину, которой на всех явно не хватает. Началась грызня. В общем, в трудную минуту каждый сам за себя.

Когда пошел третий день погромов, голландцы испугались, что на улицах сейчас начнется гражданская война. Политики потребовали вывести армию. Ночью пригороды Амстердама сотрясали взрывы. Один – на парковке между домами, другой – на пешеходном мосту – подожгли баки с бензином.

Разъяренная толпа зачем-то вломилась в больницу, стучали по стеклам, кричали, перепугали медперсонал и все родильное отделение. Сожгли центр тестирования на вирус. Атаковали полицейский участок. Жгли машины, мотоциклы, мусорные баки. Обстреливали фейерверками стражей порядка, были раненые. Раздухарились так, что пошли громить магазины, обокрали ювелирный, разнесли продуктовый.

Бросали камни, палки, арматуру в журналистов и полицию. Стражи порядка били дубинками наотмашь, догоняли, задерживали, бросая на землю, сбивали с ног водометами, причем даже случайных прохожих. Девушке пришлось зашивать лицо – 15 швов.

Это все ковид-хулиганы, заявили власти. Мэр Эйндховена назвал их отбросами общества, мэр Роттердама – бессовестными ворами. Главный прокурор страны сказал твердо: за участие в погромах будут уголовные дела и тюрьма. Около 600 человек арестованы. Премьер счел беспорядки криминальным насилием.

"Это никакого отношения не имеет к борьбе за свободу, мы не принимаем все эти ограничительные меры ради развлечения. Мы боремся против вируса, вирус забирает у нас свободу", – заявил Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов.

Жители Роттердама сказали, что это дети приезжих громили город от скуки: "Это мальчики из других стран. Они тут живут, у них нет школы, им просто нечего делать. Они так развлекаются. Родители им не говорят идти домой, у них там свои правила".

Южный бульвар вполне оправдывает свое название – тут смесь выходцев из Африки, Магриба, Турции, в этом районе сразу 7 крупных мечетей. У одной из них, к примеру, еще и два больших минарета, которые возвышаются на всеми домами в округе. А вот и местная шпана. "Молодежь против того, чтобы система забирала наши свободы, и это единственный способ сделать так, чтобы ее услышали. Все будет гореть! В интересах полиции вылезти из своих фургонов, а не то мы их сожжем вместе с машинами", – говорят молодые люди.

Полтора месяца в Нидерландах действует самый жесткий карантин в Европе. Все бары и рестораны закрыты с октября, все школы и магазины, кроме продовольственных, – с середины декабря. При этом удивительно, что маски на улице носить необязательно и мало кто их надевает.

Показатели остаются одними из самых высоких в ЕС: больны ковидом около 6% жителей страны. Люди заперты с детьми и подростками в небольших помещениях на дистанционной работе, им еще и запретили выходить на улицу вечером: комендантский час – с 21. Ситуация взорвалась, погромы назвали худшими за последние 40 лет. Снимать последствия приехали сразу несколько съемочных групп из Бельгии.

Бельгийская пресса неспроста так пристально следит за тем, что происходит в Нидерландах. Разгромленные остановки общественного транспорта, разбитые закусочные. Тревога охватила приграничные бельгийские города, Фландрия опасается, что погромы могут повториться и там.

В Бельгии все питейные заведения и рестораны тоже закрыты с октября. Нельзя подстричься, сходить на фитнес, никаких вечеринок и ночных клубов. Поездки в соседние страны резко ограничены, комендантский час. Новые реалии – это жизнь на паузе и дальнейшие ужесточения карантина. Во Фландрии одну за другой закрывают школы из-за вспышки вируса и продлевают на неделю школьные каникулы. Демонстрацию против жестких ограничений запретили, опасаются беспорядков, выйти планировали около 40 тысяч человек одновременно сразу в двух разных районах Брюсселя.

В отсутствии туристов грабить стали своих. У пожилой женщины попытались вырвать кошелек. Другие заступились – началась массовая драка стенка на стенку. Трое ранены.

Примерно так же европейцы дерутся сейчас и за вакцины. Брюссель подозревает, что почти все, что производится на территории Евросоюза, уходит на экспорт в Великобританию. Там они рассчитывают привить три четверти населения уже к середине лета, а в остальной Европе уколы сделали пока лишь 2% жителей.

"Мы – в эпицентре пандемии. Каждый день мы теряем людей, это не просто цифры из статистики, это чьи-то близкие, друзья и коллеги. На фармацевтических компаниях и разработчиках вакцин лежит моральная, социальная и контрактная ответственность, которую они должны нести. Отказ от поставок без каких-либо веских оснований неприемлем", – подчеркнула Стелла Кариакидис, еврокомиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов.

Доз нет, график вакцинации сорван, ситуация чрезвычайная. Лондон снисходительно обещает при случае отправить излишки обратно в ЕС. Евросоюз ищет рычаги, чтобы срочно запретить экспорт прививки Pfizer в Соединенное Королевство, и заодно грозит засудить оксфордскую AstraZeneca за невыполнение контракта. Она недопоставит 60% из 80 миллионов обещанных доз. Списывает на проблемы на производстве. Бельгийские санитарные жандармы экстренно наведались на предприятие с аудитом. Пытаются выяснить, сколько вакцин сделано и кому они отправлены.

Германия по-своему наказала британскую компанию – отказалась колоть эту вакцину тем, кому за 65, хотя европейский регулятор одобрил ее использование для всех возрастов. Разругались на этой почве еще и Лондон с Эдинбургом. Шотландский премьер Никола Стерджен, которая намерена добиваться независимости от Великобритании, сделала реверанс в сторону ЕС и обещала в пику Борису Джонсону раскрыть информацию о количестве отправленных к ним на остров вакцин.

Три региона Франции полностью остановили вакцинацию, цифры заражений ползут вверх: сейчас – около 23 тысяч новых больных в день, комендантский час не работает. Власти отчаянно ищут, что бы еще такого закрыть, остались лишь школы.

Пока власти баррикадируют республику. Полеты из-за пределов ЕС теперь запрещены, за исключением крайней необходимости. Чтобы въехать во Францию из соседних европейских стран, теперь тоже нужен будет ПЦР-тест.

Крупные торговые центры закрывают, контроль ужесточают и предупреждают: дальше остается только одно – ввести третий общенациональный карантин.

Эту таблицу разослали вчера главам парламентских групп: если не нажать на тормоз сейчас, в начале апреля у нас будет по 250 000 случаев заражения ковидом в день, 1,8 миллиона в неделю. "Дать шанс" – это замедлить распространение, а не откладывать решение.

В стране – рекордное падение ВВП со времен Второй мировой – 8,3%. Временное пособие по безработице уменьшили, тарифы повысили, цену на свет с февраля подняли на 1,6%, на газовое отопление – на 3,7%. Закрытые с октября рестораторы уже кричат в эфире телеканалов о своем безвыходном положении, и некоторые в знак протеста в нарушение норм открывают свои заведения. Их в ответ штрафуют.

"Я умру, если не буду работать. Это абсолютно точно", – говорит один из рестораторов.

Они выходят на протесты по всей стране. Вместе с ними – работники культуры, "Желтые жилеты", журналисты. Поводов хоть отбавляй.

Разрывы петард, файеры, давка… Уже на площади Республики людей поливают водометами, сбивая с ног. Потом избивают лежащих дубинками. Страну на этой неделе шокировало тройное убийство. 45-летнего инженера, который несколько раз попал под сокращения, подозревают в расстреле троих человек, включая бывших коллег. Пугающие цифры приходят от педиатров: число попыток самоубийств среди подростков младше 15 лет из-за карантина с ноября выросло в два раза.

В Италии полиция тоже пытается подавить бунтующих противников ограничений. Три региона – Ломбардия, Кампания и Тоскана – ввели самые жесткие ограничения: закрыто все, кроме продуктовых. Пандемия довела страну до экономического кризиса, который спровоцировал кризис уже политический. Премьер-министр страны Джузеппе Конте подал в отставку.