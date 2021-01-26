Три ночи бунта: Нидерланды ответили на локдаун цунами погромов

Власти Нидерландов не отменят введенный из-за пандемии комендантский час в связи с массовыми беспорядками в стране. Уже 27 января начнутся первые судебные слушания против бунтовщиков. По данным Минюста, им грозят реальные тюремные сроки. Число задержанных исчисляется сотнями. И, видимо, это не предел. Агрессивно настроенные молодые люди уже более двух суток не прекращают погромы. В Амстердаме протестующие даже подорвали пешеходный мост.

Голландские города отвечают на введение комендантского часа в стране в связи с тяжелой санитарной ситуацией и растущим числом больных. Бунтуют уже третью ночь подряд.

Местная пресса не скупится на эпитеты – беспрецедентно, невиданный масштаб, худшие погромы за последние 40 лет. На улицах дым от слезоточивого газа, и работают водометы.

В Амстердаме бунтующие разошлись настолько, что взорвали канистры с бензином на пешеходном мосту.

А некоторые грабили магазины. Из небольшого продуктового вынесли все, что могли, полки оставили абсолютно пустыми, стекла разбитыми. Не повезло и ювелирному машазину.

Досталось и полицейским. В них бросали булыжники, арматуру, палки, дорожные знаки, обстреливали фейерверками.

Власти запретили продажу таких батарей, арестовали одного из подпольных торговцев, тем не менее именно фейерверки стали основным оружием демонстрантов. Атакован полицейский участок.

Столкновения были стихийными, стражи порядка даже не успевали перекрыть движение. Лавируя между машинами, они пытались поймать хулиганов, не скупясь на удары дубинками. Те в ответ переворачивали автомобили и поджигали. Горели мусорные баки, горели мотоциклы.

В Энсхеде пытались ворваться в местную больницу. Стучали по стеклам, били ногами в двери. В коридорах царили хаос и паника. Медперсонал возмущен. В городе Урк сожгли местный центр тестирования на коронавирус.

Зачинщиков вылавливали в толпе, на улице, группу заблокировали на мосту. Правда, один из хулиганов решил прыгнуть в воду и уплыть.

Весь политический спектр Нидерландов выступает единым фронтом. Звучат призывы вывести армию на улицы город, чтобы восстановить порядок. Премьер-министр Марк Рютте обещает дать жесткий отпор.

"Такие беспорядки недопустимы! – негодует премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. ‑ И у любого нормального человека все это может вызывать только возмущение! Мы действительно удивлены и задаемся вопросом, что на этих людей нашло? Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему именно так. Я хотел бы выразить большое уважение полицейским и мэрам городов за их работу".

Закусочная, расположенная в центре города, выглядит теперь так: стекла разбиты, их никто не меняет. Не восстановили пока что и остановки общественного транспорта, только ленты натянули. Не торопятся, потому что опасаются, что погромы могут повториться вновь.

С середины декабря 2020 года в Нидерландах введен общенациональный карантин, один из самых строгих в Европе. С начала пандемии около миллиона больных, более 13,5 тысячи смертей. При этом маски на улицах носить не обязательно, их почти никто не надевает. Но школы, университеты, детские сады закрыты, не работают музеи, зоопарки, спортзалы, бассейны, парикмахерские, салоны красоты, рестораны и бары, замки висят на дверях всех магазинов, за исключением продовольственных. Работа дистанционная. Последней каплей для молодежи стало введение комендантского часа, к слову, впервые со времен Второй мировой войны.

"Молодежи надоело, что система отнимает нашу свободу, ‑ считает молодой человек. – Проблема в этом".

Протесты начались в выходные, сразу в нескольких городах людей разгоняла конная полиция и водометы. При этом среди пострадавших оказались и люди, не принимавшие участия в беспорядках.

Разбитое и окровавленное лицо, девушке понадобилась помощь врачей. Ранены за эти дни 10 полицейских, около двухсот участников беспорядков арестованы. С тревогой за происходящим следят в соседней Бельгии, опасаясь, что волнения могут перекинуться не только на приграничные бельгийские города, но и на всю Фландрию в целом.