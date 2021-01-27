Для усмирения протестов в Голландии привлекли футбольных фанатов

На третий день беспорядков в Нидерландах улицы некоторых городов вышли патрулировать футбольные фанаты, передает телеканал "Россия 24". В том числе благодаря их помощи в Амстердаме полиции удалось быстро взять ситуацию под контроль.

Правда, когда агрессивно настроенные ковид-диссиденты в одном из районов столицы начали забрасывать правоохранителей камнями и петардами, пришлось вмешаться спецназу.

Погромы, грабежи и столкновения с полицией продолжаются в Нидерландах с воскресенья. Агрессивные толпы выступают против комендантского часа и других антиковидных ограничений.