Нидерландских демонстрантов разогнали водометами и газом

В Амстердаме и Эйндховене в воскресенье, 24 января, прошли демонстрации, участники которых протестовали против введенных правительством Нидерландов мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Для разгона манифестантов голландская полиция применяла водометы.

В мероприятиях, запрещенных властями, приняли участие сотни человек. Многие из них были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Были задержаны десятки человек.

В Эйндховене правоохранителям пришлось пустить в ход слезоточивый газ, когда протестующие пробили колесо водомета.

После разгона демонстраций в Амстердаме участники акций начали поджигать урны и мусорные баки, а в Эйндховене начались место погромы магазинов, пишет ТАСС.

С середины декабря прошлого года в Нидерландах действует практически тотальный карантин, закрыты все магазины, кроме продуктовых, а также спортивные залы и развлекательные учреждения. С 23 января введен комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 по местному времени.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 944 тысяч человек, свыше 13,5 тысяч умерли. В последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения и летальных исходов уменьшается.