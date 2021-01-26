Коронавирус в Нидерландах: жители громят магазины и жгут машины

Демонстрации против ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, прошли в стране в воскресенье, 24 января. Несмотря на массовые задержание нарушителей карантина, к вечеру понедельника протесты переросли в настоящие погромы.

Жители Амстердама и Эйндховена в выходные вышли на улицы, протестуя против введенных правительством мер по борьбе с распространением коронавируса. Для разгона манифестантов голландская полиция применяла водометы и слезоточивый газ.

После воскресных демонстраций по разным данным было задержано от 250 до 300 человек. Но меры по наведению порядка только усилили недовольство протестующих. В понедельник, 25 января беспорядки в ряде городов Нидерландов вспыхнули с новой силой.

"До 19:30 все было сравнительно спокойно, но затем начался настоящий ад", – цитирует агентство РИА Новости представителя полиции Нидерландов Виллема Вулдерса.

Толпы молодых людей поджигали и переворачивали автомобили, громили магазины, нападали на стражей порядка. К 22 часам (20:00 по Москве) было задержано около 70 человек.

С середины декабря прошлого года в Нидерландах действует практически тотальный карантин, закрыты все магазины, кроме продуктовых, а также спортивные залы и развлекательные учреждения. С 23 января введен комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 по местному времени.