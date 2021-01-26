Ковид-диссиденты громят улицы голландских городов

В Нидерландах минувшей ночью прошли акции протеста ковид-диссидентов. Погромы, грабежи и нападения на полицейских начались одновременно в центральных частях голландских городов незадолго до наступления комендантского часа. В результате были арестованы более 150 человек.

Такого хаоса в законопослушных Нидерландах не ожидал никто. Толпа с помощью канистр с горючим взрывает пешеходный мост в Амстердаме. Огнем накрывает все в радиусе десятков метров. В другом районе петардами закидывают офисное здание.

Улицы в огне вторую ночь подряд. Кроме столицы погромы в Роттердаме и Харлеме. Без специальных подразделений справиться с агрессивной толпой нельзя. Неизвестно, удалось ли отбиться пассажирам этого полицейского автомобиля. Побиты витрины в центре Роттердама. Мародеры сами сняли на видео визит в один из магазинов.

А здесь не меньше 40 молодых парней в черном грабят супермаркет – пытается остановить мародеров только чья-то собака. Снаружи горят костры из попавшихся под руку транспортных средств. Отловили по горячим следам больше 300 человек, но к такому масштабу погромов полиция вначале оказалась не готова.

Недовольные антиковидными мерами вновь вышли на улицы перед началом комендантского часа – он в стране с 21:00 до 4:30. Не остановило толпу и заявление премьера Рютте, который накануне назвал ночные выступления "преступным насилием". Решение предложил мэр Эйндховена: вывести на улицу армию.

"Я боюсь, что если мы все начнем себя так вести, то окажемся на пути к гражданской войне. Я больше не могу спокойно наблюдать за всем этим. Что, развернуть армию?" – заявил Джон Йорритсма, мэр Эйндховена.

Доверия к действиям правительства жителям не добавил и тот факт, что состоятельные Нидерланды стали последней страной в ЕС, начавшей вакцинацию. По количеству сделанных прививок на душу населения королевство так и осталось в хвосте – меньше в ЕС привили только в Болгарии. Резко нарастить темпы в ближайшее время не получится. Производитель одного из препаратов – компания AstraZeneca – изменила график и планирует поставить в Евросоюз существенно меньше доз, чем планировалось. В Брюсселе требуют полного выполнения контракта.

Пока европейцы задумываются о том, как провести вакцинацию, а не о том, что будет после. Но учитывая протесты, которые вспыхивают то там, то здесь, ясно: как только группы риска получат вакцину, то от властей европейских стран будут требовать покончить с антикоронавирусными мерами как можно скорее, не взирая на заболеваемость.