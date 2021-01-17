Противников премьера Нидерландов разогнали водометами

Полиция Амстердама применила водометы для разгона несанкционированной акции протеста против кабмина страны, сообщает телеканал NOS. Сегодня сотни людей собрались на Музейной площади нидерландской столицы. Они выкрикивали лозунги против "кабинета Марка Рютте" и призывали больше никогда не голосовать за этого политика.

Полиция напомнила протестующим, что они нарушают запрет на проведение массовых мероприятий и неоднократно призывали толпу покинуть площадь. Протестующие проигнорировали предупреждение полицейских, поэтому правоохранителям пришлось применить водометы для их разгона.

Два назад премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что подал прошение об отставке своего правительства. Решение вызвано скандалом вокруг пособий по уходу за детьми. Тысячам семей поступило требование вернуть ранее выплаченные пособия, родителей также обвиняли в мошенничестве. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро. Позднее обвинения признали ошибочными, но сотни нидерландцев все же вышли на улицы выразить свой протест.