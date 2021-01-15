Премьер Нидерландов попросил короля об отставке правительства

Прошение об отставке всего кабинета подал королю Виллему-Александру премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за скандала вокруг пособий по уходу за детьми. Правительство признало ответственность за неэффективное распределение детских пособий, которое привело тысячи семей к финансовому краху.

Комментируя скандал с детскими пособиями Марк Рютте признал, что к ответственности были привлечены невинные люди, а их жизни разрушены.

Налоговая служба обвинила в мошенничестве как минимум 9 тысяч семей и потребовала вернуть обратно в казну пособия по уходу за детьми. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро, отмечает РИА Новости.

Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже на суды. Скандал привел к распаду коалиции из четырех партий после того как лидер лейборист Лодевик Ашер ушел в отставку с поста министра соцобеспечения.

Очередные всеобщие выборы запланированы в Нидерландах на 17 марта. Из-за отставки правительства их переносить никто не собирается. Да и министры после отставки продолжат до выборов исполнять свои обязанности, но не смогут принимать решения, которые нижняя и верхняя палаты парламента посчитают противоречивыми.

Марк Рютте намеревался оставаться у власти до конца пандемии COVID-19. В Нидерландах до 9 февраля продлен практически полный локдаун. Правительство даже рассматривало возможность введения комендантского часа в стране, но теперь эти планы под большим вопросом. Всего в Нидерландах при численности населения в 17,5 миллиона человек выявлено более 878 тысяч случаев коронавируса. Более 12 тысяч человек за время коронавирусной пандемии скончались.