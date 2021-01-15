Нидерландский кабмин ушел в отставку из-за детских пособий

Правительство Нидерландов ушло в отставку. В ближайшее время премьер-министр Марк Рютте подаст официальное прошение королю Виллему-Александеру.

Причиной отставки стал скандал с детскими пособиями, разразившийся в середине декабря прошлого года, сообщает ТАСС. Тогда были опубликованы результаты расследования, из которого следует, что многие нидерландские семьи были ошибочно обвинены в злоупотреблении детскими пособиями. Выявленные ошибки касались как минимум 9 тысяч семей, но, вероятно, их гораздо больше. В итоге родители были вынуждены вернуть деньги обратно в бюджет государства и оказались в крайне сложном финансовом положении.

Парламентский комитет возложил вину за произошедшее на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли этим семьям.