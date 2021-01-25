Премьер Италии собирается объявить о своей отставке

Глава правительства Италии Джузеппе Конте намерен во вторник подать прошение об отставке, пишут итальянские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Это будет сделано на заседании Совета министров, после чего премьера примет президент страны Серджо Маттарелла.

Политический кризис разразился после того, как бывший премьер Маттео Ренци объявил о выходе своей партии "Живая Италия" из правящей коалиции.

Одним из камней преткновения стал план по расходованию денег на восстановление экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Ранее ЕС согласовал выделение Италии 209 миллиардов евро на эти цели.

Один из вариантов развития событий – досрочные выборы. Вместе с тем, Конте, возможно, сохранит свой пост, если президент выдаст ему мандат на формирование обновленного кабинета.