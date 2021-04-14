Пашинян уйдет в отставку до конца апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал подать в отставку в последние 10 дней апреля. Через 7 дней в парламенте Республики пройдут выборы нового главы правительства.

Впрочем, кандидат будет всего один: фракция "Мой шаг" выдвинет самого Пашиняна. Поэтому выборы будут считаться несостоявшимися.

На следующем голосовании "Мой шаг" снова предложит действующего премьера, а остальные фракции никого не выдвинут. Выборы опять признают несостоявшимися, после чего, согласно закону, парламент автоматически будет распущен.

На 20 июня назначат выборы нового парламента, добавил Пашинян.

Фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" идею поддержали, пишет агентство "Интерфакс". Оппозиция, которая не имеет мест в парламенте, выступает за отстранение действующей власти и формирование временного правительства.