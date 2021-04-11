Армения доверяет "Спутнику V", договорилась с Россией о поставках

Одной из тем визита в Москву президента Армении Никола Пашиняна была вакцинация от коронавируса COVID-19. О деталях визита рассказывает сюжет в эфире телеканала "Россия 1".

Начинаются поставки Еревану российской вакцины "Спутник V". В Армению прилетает первая партия – около 15 тысяч доз.

"Но мы нуждаемся в миллионах. И мы с президентом России договорились, что Армения получит", – сообщил Никол Пашинян в эксклюзивном интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

В России потребность в вакцине тоже велика. Но производство препарата раскручивается, отметил в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин.

"Поэтому я думаю, что решим эту проблему, – пообещал глава государства. – Не в ущерб российским гражданам, российским потребителям".