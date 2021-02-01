Армения одобрила вакцину "Спутник V"

В Армении одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующее решение вынес Минздрав страны.

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций, препарат был одобрен на основании данных фазы третьих клинических исследований в России.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в ряде стран. В их числе Белоруссия, Аргентина, ОАЭ, Палестина, Сербия, Венесуэла, Гвинея и прочие.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечает, что "Спутник V" является одной из лучших в мире вакцин от COVID-19.

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи. Данная вакцина является первой в мире, предназначенной для борьбы с коронавирусом.