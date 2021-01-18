Туркмения первой в Центральной Азии зарегистрировала "Спутник V"

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V".

Как передает ТАСС, об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что что таким образом Туркменистан стал первым государством Центральной Азии, который официально одобрил применение российской вакцины в своей стране.

Дмитриев отметил, что "Спутник V" доказал свою эффективность и поэтому одобрен в разных странах мира, в частности, в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венесуэле, Палестине и Парагвае.