Тунис зарегистрировал вакцину центра имени Гамалеи

Антиковидная вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Тунисе. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. Это уже третья африканская страна (после Алжира и Гвинеи), отдавшая должное российской разработке.

Регистрация проводилась на основании оценки результатов клинических испытаний. Документ выдан на один год – для распространения препарата на тунисском рынке.

С начала пандемии в Тунисе было зафиксировано более 206 тысяч случаев заражения. Скончались 6599 человек.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения предложила развитым странам помочь менее преуспевающим государствам с вакцинацией против COVID-19. Как заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис в эфире BBC, еще до полного охвата собственного населения следует начать поставки препаратов от коронавируса другим странам.