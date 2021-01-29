Иран зарегистрировал "Спутник V", а Туркменистан – "ЭпиВакКорону"

Тегеран зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Эта вакцина стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Разработанная Центром Гамалеи вакцина была одобрена в России 11 августа 2020 года. Также 29 января российская вакцина зарегистрирована в Гвинее. Российская вакцина от коронавируса уже поступила в Боливию, Сербию, Алжир. Первой страной Евросоюза "Спутник V" одобрила Венгрия в ноябре 2020 года. Будапешт получит два миллиона доз вакцины.

Планируется, что в феврале появится однокомпонентная вакцина "Спутник Lite", сообщает телеканал "Россия 24".

А Туркмения стала первой страной после России, которая официально зарегистрировала вакцину "ЭпиВакКорона". Это вторая вакцина, которая разработана и зарегистрирована в России. Масштабный выпуск этого препарата для прививок, по обещанию премьер-министра России Михаила Мишустина, начнется в феврале 2021 года.

Планируется, что в России от коронавируса будут привиты 70 миллионов жителей.