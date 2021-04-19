В Турции одобрили производство российской вакцины "Спутник V"

Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил член научного совета по коронавирусу доктор Афшин Эмре Кайыпмаз.

"В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение", – цитирует ТАСС слова чиновника, опубликованные в турецком СМИ.

Тем временем 60-й страной, одобрившей применение "Спутника V" на своей территории, стала Индия. Более того, Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашения с крупнейшими фармкомпаниями Индии на производство 850 миллионов доз препарата как для самой Индии, так и на экспорт.