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Коронавирус 21 минуту назад

19 апреля 2021 13:17

Австрия закупит российский "Спутник V"


Global Look Press

Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил канцлер Себастьян Курц.

По его словам, будет закуплен миллион доз вакцины. Также он выразил надежду на быструю регистрацию европейским регулятором EMA. "Каждая дополнительная вакцина поможет нам спасти жизни, сохранить рабочие места и быстрее вернуться к нормальной жизни", – подчеркнул Курц.

В свою очередь глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн назвал препарат хорошим, но добавил, что допуск агентством важен для Австрии.

Как сообщает РИА Новости, применять препарат будут после регистрации ЕМА.

В настоящее время "Спутник V" одобрен почти в 60 странах. Эффективность вакцины составляет 91,6 процента.

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