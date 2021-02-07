Австрийский канцлер готов привиться "Спутником V"

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться российской или китайской вакциной от коронавируса. Одно условие – если вакцины будут зарегистрированы в Европе. Он даже готов организовать в своей стране производство этих вакцин. Об этом Курц заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Канцлер подчеркнул, что в данном случае речь идет не о геополитических битвах, а об эффективности, безопасности и доступности, и раскритиковал бюрократизм Европейского агентства по лекарственным препаратам. По его словам, сейчас главное – максимально быстро получить безопасную вакцину, и не важно, кем она разработана.

В Австрии в настоящее время используют вакцины Pfizer и Moderna, ожидаются поставки AstraZeneca.

После публикации в журнале The Lancet с результатами третьей фазы испытаний "Спутника V" в мире резко вырос интерес к российской вакцине.