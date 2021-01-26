Премьер-министр Италии объявил об отставке

Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте официально объявил о намерении покинуть свой пост. Прошение об отставке будет передано президенту страны в ближайшее время, передает "Интерфакс". Причиной этого, по данным итальянских СМИ, стали разногласия в правящей коалиции.

Президенту Италии Серджо Маттарелле теперь предстоит решить, организовывать ли новые выборы или дать возможность Конте в третий раз сформировать правительство. В ближайшее время глава государства проведет консультации с представителями итальянских политических партий для решения этого вопроса.