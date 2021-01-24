Хроники COVID-19: подпольные вечеринки, комендантский час, клиники на карантине

В престижном районе Лондона разогнали подпольную вечеринку – 200 человек устроили гуляния, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. Увидев полицию, толпа бросилась врассыпную. Двое силовиков пострадали. 30 человек удалось задержать, им выписали штраф.

В Бирмингеме, несмотря на ограничения, в одном из общежитий веселились студенты. Приехали они туда со всего королевства. От полицейских прятались в шкафах, сообщает телеканал "Россия 24".

Голландцы ведут себя сдержаннее – в Нидерландах впервые со времен Второй мировой войны ввели комендантский час. А в Германии на карантин закрыли берлинскую клинику. У 20 пациентов выявили "британский" штамм коронавируса.