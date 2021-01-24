Полиция разогнала масштабную нелегальную вечеринку в Лондоне. Видео

В ночь на воскресенье, 24 января, сотрудники полиции Лондона пресекли нелегальную рейв-вечеринку, проходившую в Хакни – районе в северо-восточной части британской столицы.

Как сообщает Sky News, правоохранители задержали 78 человек, собравшихся, чтобы повеселиться за закрытыми дверями. Нарушителям были выписаны штрафы, общая сумма которых составляет 15600 фунтов.

Отмечается, что в нелегальном мероприятии участвовало около 300 человек, однако значительная часть гостей вечеринки скрылась благодаря организаторам, которые заблокировали вход в помещение и правоохранителям потребовалось дополнительное время, чтобы попасть внутрь.

Отметим, что на территории Великобритании продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В стране продолжается вакцинация от COVID-19.

По последним данным, первую дозу вакцины получили три четверти британцев, чей возраст превышает 80 лет.