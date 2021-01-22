В Британии вводят штрафы за участие в домашних вечеринках

Домашние вечерники под запретом. На период карантина Великобритания вводит штрафы за мероприятия, на которых собирается более 15 человек. Причем платить придется не только организаторам, но и участникам.

"Со следующей недели мы вводим штраф в размере 800 фунтов для тех, кто принимает участие в домашних вечеринках. Это сумма будет удваиваться при каждом следующем нарушении, пока не достигнет максимального уровня – 6 400 фунтов", – заявила глава МВД Великобритании Прити Пател.

По ее словам, безответственное поведение таких людей создает угрозу не только здоровью участников, но и граждан страны в целом, в том числе сотрудников полиции, которые приезжают на место, чтобы остановить проведение мероприятия.

В Великобритании в последние недели растет число смертей и новых случаев коронавируса. В среду количество скончавшихся побило антирекод за всю пандемию – 1820 человек, в четверг скончались 1290 заболевших.