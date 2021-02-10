За нарушение карантинных мер в Британии будут сажать

В Великобритании ученые обнаружили две новые мутации коронавируса. Одну из них классифицировали как "вызывающую беспокойство". Предположительно она может распространяться с большей скоростью, а также "сопротивляться" действию вакцин. Тем временем штамм COVID-19, который выявили в Британии в декабре прошлого года, уже достиг 86 стран, сообщает ВОЗ.

Десять лет тюрьмы за путешествие в Португалию или любую другую точку мира из списка стран повышенной эпидемической угрозы. В Великобритании намерены кардинально ужесточить карантинные меры с начала следующей недели. Таким образом власти собирается пресечь ввоз новых штаммов вируса в королевство.

"Любой, кто солжет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего "красного" списка за десять дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до десяти лет", – заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

В стоп-листе британцев оказались 33 государства, включая Объединенные Арабские Эмираты, ряд стран Южной и Центральной Африки, Аргентина, Перу, Чили и Бразилию. Те, кому необходима поездка, должны будут заранее сдать ПЦР не ранее, чем за 72 часа до прилета домой, а после в обязательном порядке уже в Великобритании. Проигнорировать нельзя, иначе штраф в 2000 фунтов стерлингов.

Также глава британского минздрава заявил, что прибывающие должны будут провести десять дней на карантине в гостинице. Власти уже договорились с 16 отелями. Все это – за свой счет.

Во вторник добавилась еще одна причина для жесткого реагирования: в Великобритании выявили новый, уже четвертый штамм коронавируса из категории "вызывающих беспокойство".

Австрия объявила об ограничениях на поездки в Тироль для предотвращения распространения южноафриканского варианта вируса COVID-19.

"Сейчас такая ситуация: у нас есть единичные случаи распространения южноафриканского варианта по всей стране, и у нас особая ситуация в Тироле. На данный момент существует 400 подозрительных случаев этого варианта, 293 подтвержденных. Наши цели: во-первых, предотвратить из района Шварц в другие района Тироля, а во-вторых, сделать все возможное для предотвращения распространения в другие регионы страны", – заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

А в Южной Корее провели учения перед тем, как начать прививать граждан. Отработали всевозможные риски и работу с пациентами, у которых могут возникнуть побочные эффекты.

"Правительство планирует открыть 250 центров вакцинации. Получается, что около 150 тысяч человек в день смогут привиться. Это означает, что каждый месяц будут вакцинироваться около 4,5 миллионов человек", – говорит руководитель Центра вакцинации О Мён-дон.

Ну а у исландцев долгожданный повод для радости – спустя четыре месяца открылись бары. Закрываются заведения в 22 часа, пить можно только за столиком, а передвигаться по площади нельзя. И все же это победа над перспективой банкротства, отмечают владельцы заведений.