В Великобритании нашли еще две мутации COVID-19

В Великобритании обнаружены еще два новых штамма коронавируса. Один из них выявлен в Бристоле и вызывает беспокойство у специалистов.

Об открытии сообщает Sky News. Один из новых штаммов COVID-19 способен сопротивляться иммунитету человека. Не исключено, что против него вакцина от коронавируса может быть бессильной. При этом, отмечает телеканал, говорить о чем-то точно пока рано.

Второй штамм зафиксировали в Ливерпуле. Специалисты отмечают, что и первая, и вторая мутации имеют сходство с разновидностью вируса из Южной Африки, хоть и не имеют к нему отношения.