В Танзании появился новый смертельный вирус, но танзанийцы спокойны

В Африке появился новый опасный вирус. Неизвестная болезнь уже унесла жизни 15 человек в Танзании. Более 50 в больницах, с головокружением, тошнотой и кровавой рвотой. По предварительным исследованиям, большинство пациентов – это мужчины с ранее перенесенной язвой желудка или заболеванием печени. Причем похожая вспышка уже была зафиксирована в Танзании два года назад. Ждать ли из Африки новую смертельную болезнь?

Вспышка новой болезни произошла в области Мбея на юго-западе Танзании. Известно об этой инфекции не так много, и все данные, которые к этому часу попали в открытый доступ, журналистам сообщила местный врач.

"Эта болезнь пока не широко распространена. Вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу", – говорит главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.

От этой болезни уже умерли 15 человек. 50 – в критическом состоянии. Точное число заразившихся неизвестно.

Первоначальное обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени. Сейчас медики изучают анализы инфицированных и пытаются определить происхождение болезни.

Настораживает и другой момент. Сразу после утечки информации о новой инфекции врача Фелисту Кисанду отстранили от работы. По официальным данным, за нарушение закона об общественном здравоохранении.

"За провоцирование ненужной паники среди жителей я постановляю отстранить доктора Фелисту Кисанду от работы, начать в отношении нее расследование и подготовить соответствующий доклад в течение 10 дней", – заявила министр здравоохранения Танзании Дороти Гваджима.

Есть опасение, что в отношении новой болезни правительство Танзании займет такую же позицию, как и в отношении COVID-19. По официальной информации, зараженных коронавирусом в стране нет. Тесты для туристов не нужны. О социальной дистанции говорить не приходится.

"О ковиде вообще там никто не говорит. Тесты никакие там не делают, маски не носят. Ни в коем случае там ничем заболеть. У нас был ребенок в соседнем бунгало, у него заболел зуб. До ближайшего врача нужно было ехать 3 часа самостоятельно, страховка не покрывает", – рассказывает турист Евгений Меркулов.

По словам президента Танзании, коронавирус покинул страну благодаря молитвам верующих. И судя по обновлению информации о зараженных, COVID-19 покинул Танзанию в один день – резко и неожиданно, на цифре в 500 инфицированных.

"У нас нет статистики, мы – страна-дезертир. У нас никогда ее не публиковали и люди об этом не говорят. Из моих друзей-товарищей, они конечно считают, что да, лучше иметь открытую статистику, чтобы мы хотя бы понимали, где мы находимся, но среди местного населения нет об этом разговоров", – говорит гид, житель Дар-эс-Салама Артем Злобин.

А если нет инфекции, то не нужны и вакцины. Это ранее подтвердила министр здравоохранения Танзании.

"В настоящее время у министерства нет планов по закупке вакцин от COVID-19, которые, как известно, используются в других странах. На данный момент достаточно соблюдать личную гигиену и использовать традиционные лекарства", – заявила глава минздрава Дороти Гваджима.

Что это за традиционные лекарства и как их приготовить, министр здравоохранения продемонстрировала сама вместе со своими помощниками. Коктейль из чеснока, имбиря, специй и лайма выпило все руководство минздрава Танзании. Потом еще подышав под одеялом над чесноком.

При этом ту же малярию в стране уже давно предпочитают лечить современными препаратами. Только в Танзании лекарства от нее производят восемь фармкомпаний. Главное с малярией – вовремя поставить диагноз и начать терапию. А это получается не всегда. За последние месяцы от этой болезни скончались три российских туриста.

"Не всегда готовы к диагностике к малярии, не всегда ее ожидают. И вторая причина – это сложности с лекарственными препаратами. В нашей стране не зарегистрированы препараты для лечения малярии, поэтому их приходится в каждом случае закупать в индивидуальном порядке с достаточно непростой бюрократической процедурой", – объясняет директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашов.

Многие туристы поэтому закупают лекарство от малярии и тесты, заранее, на всякий случай.

"Тесты можно купить в любой аптеке именно на Занзибаре, в России их найти будет очень сложно", – рассказывает турист Свят Инюхин.

Стоит помнить и о страховке, точнее о том, что стандартный страховой договор, который предлагает туркомпания, как правило, не покрывает новые болезни и инфекции, которые передаются с укусами насекомых. А если случай не страховой, то и выплат не будет, а значит за лечение турист будет платить сам, из своего кармана.