Экзотический отдых: какие болезни можно привезти из Занзибара

Чем могут обернуться долгожданные каникулы на тропическом курорте? Мама двухлетней девочки из Перми оказалась практически беспомощной, когда врачи на Занзибаре отказались оказывать помощь ее заболевшему ребенку. Причем винить медиков не приходилось, поскольку выяснилось, что страховка, оформленная турфирмой, вообще не покрывала такие риски.

С телефоном в руках Наталья Пашина бегает из кабинета в кабинет. Пытается выяснить, чем болен ее ребенок.

Африканский трипаносомоз по-другому — сонная болезнь. Переносчик — муха Цеце. Ребенок, по словам мамы — спит почти круглые сутки и ничего не ест.

"Бодрствовала 3 часа 17 минут. Она не дает себя будить, у нее температура", – говорит Наталья Пашина.

В конце прошлого года они побывали на Занзибаре. Там, возможно, все и случилось. Точный диагноз девочке еще не поставлен.

"Заболевание очень опасное, если оно не выявлено на ранней стадии, если оно запущено, то его труднее лечить, а если не лечить – всегда заканчивается летальным исходом", – предостерег Александр Лукашев, директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета.

И если трипанасомоз в африканской Танзании, а именно к этой стране относится остров Занзибар – в последний раз фиксировался еще в прошлом веке, то малярия и лихорадка денге, которые передаются через укусы комаров – встречаются чаще.

"Каждый год несколько случаев и малярии и денге. Везут из Индии, из Вьетнама, из Таиланда", – констатирует Мария Батырова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Голубая вода и белоснежный песок. Отпуск в экзотических странах всё чаще становится опасным.

Занзибар для российских туристов во время пандемии открылся одним из первых. И вот в турфирмах уверяют, что это не совсем и Африка — там не так грязно, как на континенте, и опасных заболеваний якобы нет.

Чтобы свободно въехать в ту же Танзанию — не нужны ни справки, ни прививки. И некоторые агенты, которые за время пандемии потеряли клиентов, предлагают путевки в страну, не имея ни опыта, ни знаний.

Крупные же компании предупреждают своих клиентов об опасностях отдыха в экзотических странах. Выдают вот такие памятки — рекомендуют перед поездкой сделать необходимые прививки, либо пропить курс лекарств.

Продавцы путевок вовсю рекламируют райский остров. Об опасностях говорят не всегда.

"Не просто лежать на пляже, надо активно передвигаться, куда-то ездить, смотреть, а всё это связано с повышенным контактом. С людьми, природой, животными, и всё это может быть чревато и заболеваниями, в том числе", – подчеркнул Дмитрий Арутюнов, руководитель туристической компании.

И здесь самое главное — страховка. Полагаться на то, что стандартный страховой договор в случае чего, все покроет — нельзя.

"Когда продает туроператор тот или иной пакетный тур, то зачастую это далеко не самая дорогая страховка", – отметил Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета по защите прав человека.

Важно прописать каждую муху и комара, которые могут – даже гипотетически – укусить. Если случай не прописан в страховом договоре, то и оплаты не будет.

"Роль страховой компании — заниматься организацией помощи, оплатой этой помощи, транспортировкой и эвакуацией. Для нас что лихорадка денге, что малярия, что ОРЗ — это один и тот же страховой случай", – сообщила Юлия Алчеева, руководитель группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков.

Так что, чем шире покрытие страховой, тем лучше. И важно понимать, что отдых в Африке — это совсем не турецкий all inclusive и к такой поездке обязательно нужно готовиться.