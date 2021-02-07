Не только ковид: что ждет россиян на зарубежных курортах

Столичные врачи предостерегают туристов, решивших провести отпуск на экзотических курортах: вместо ковида там вас может ждать еще большая экзотическая зараза. О чем точно не стоит забывать при покупке путевок?

Из февральской Москвы – прямиком в теплые края. На очередной рейс Москва – Занзибар зарегистрировано 500 человек. И, кажется, в чемодане все самое необходимое. Даже аптечка.

Набор препаратов практически у всех отпускников одинаковый. За исключением тех, кто вообще не озаботился своей безопасностью.

Симптомы странной болезни у дочки Натальи Пашиной начались еще на отдыхе. Но в занзибарской больнице, увидев страховку, помочь ребенку отказались. Девочку, скорее всего, укусила муха цеце.

"Она бодрствовала 3 часа 17 минут – я специально засекала. Все остальное время она спала. Она не дает себя будить, у нее температура", – рассказывает Наталья о состоянии дочери.

Сонная болезнь, научное название "трипанасомоз". Диагноз пока предварительный. В запущенной стадии вылечить болезнь практически невозможно. Летальными бывают укусы не только африканских мух, но и комаров. С тех пор как россияне бросились осваивать африканские курорты, такие случаи стали нередкими. О том, что у сына малярия, а не коронавирус, стало понятно всего за день до смерти.

"Мы поняли, что лекарств в больнице нет, искали в ближайших городах – нет. Нашли лекарства только в Москве. Самолетом отправили лекарства, но, к сожалению, сын уже скончался", – вспоминает отец погибшего Александр Донской.

В турфирме об этом не вспомнят. С удовольствием расскажут лишь о белом песке и пальмах.

Небылицами называют возможные проблемы и на Кубе, когда туристы сразу после прилета отправляются не на солнечный пляж, а в обсерватор Острова Свободы.

В аэропорту Евгения Цанова сдала положительный тест на ковид. Такого результата она не могла ожидать.

"Дело в том, что я уже переболела ковидом, у меня есть тест на антитела, я сдавала на антитела в середине января и поэтому я совершенно уверена, что я не могу быть больна", – говорит Евгения.

Без симптомов, с отрицательными ПЦР-тестами из России в кубинском отеле-лечебнице – десятки людей. Их туда помещают без лишних слов и объяснений.

"Один парень вышел из номера, который там уже находился до этого. Он начал рассказывать, что вы, мол, не переживайте, больных нет. Вы посидите несколько дней, страховая заплатит за вас, и вы поедете", – рассказывает побывавший в этой ситуации турист Денис Воскресенский.

Страховые компании несут колоссальные убытки. Некоторые счета переливают за тысячу долларов.

"Счета вынуждена и страховая компания оплачивать, потому что люди находятся в обсерваторе больше положенного времени, очень часто пропускают свои обратные рейсы. Очень часто на самом деле они не нуждаются в лечении", – утверждает исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева.

Ограниченное количество курортов в период пандемии оборачивается для отпускников проблемами. И потерянные деньги, испорченный отдых – меньшее из зол. Не зная специфики экзотических курортов, некоторые лишаются жизней.