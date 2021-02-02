Маленькую пермячку, спящую по 20 часов в день, будут обследовать в Москве

После поездки в Занзибар у двухлетней Евы резко ухудшилось состояние. Ребенка постоянно лихорадило, пропал аппетит и появилась болезненная сонливость. Местные врачи не сразу поняли, в чем могут быть причины плохого самочувствия.

Семья вернулась из экзотической страны в ноябре. С тех пор маленькой Еве становилось с каждым днем все хуже. У нее постоянно наблюдается слабость, а спит девочка почти целыми днями. В середине января маленькую пациентку положили в инфекционное отделение детской клинической больницы. Врачи долго не могли поставить диагноз. А когда у ребенка взяли на анализ спинномозговую жидкость, выяснилось, что в образце содержатся опасные паразиты трипаносомы.

Медики, пообщавшись с мамой, сделали предположение, что причиной попадания паразитов в организм мог стать укус мухи цеце. Симптомы заболевания похожи, на проявление так называемой сонной болезни, которые как раз и вызывают трипаносомы. Люди, страдающие этим недугом, испытывают слабость, постоянно спят, отказываются от еды и в результате могут погибнуть.

Однако однозначного вердикта местные врачи пока так и не вынесли. Для точного определения диагноза необходимо провести еще несколько анализов. Как сообщает 59.RU, мама забрала на днях девочку из медучреждения и собирается везти ее в столицу для проведения более тщательных исследований.