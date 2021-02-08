Билл Гейтс рассказал, что угрожает людям после пандемии

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что после пандемии коронавируса человечество может столкнуться с двумя угрозами. При этом одна из них чревата большими жертвами, чем COVID-19.

В интервью YouTube-каналу Veritasium миллиардер отметил, что населению Земли угрожают изменение климата и биотерроризм. По словам Гейтса, из-за первого фактора каждый год будет умирать все больше людей.

Вторая угроза представляет собой вирус, который может кто-то создать с целью нанесения ущерба. Билл Гейтс отметил, что вероятность этого значительно выше по сравнению с естественными эпидемиями.

Ранее миллиардер заявил, что мир не готов к еще одной пандемии. Кроме того, по его мнению, для нормализации жизни после пандемии человечеству понадобится целый год.

В январе этого года Билл Гейтс привился от коронавируса.