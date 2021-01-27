Билл Гейтс предсказал появление новой страшной пандемии

Мир не готов к следующей возможной пандемии, которая может быть в десятки раз хуже нынешней, констатирует основатель технологической корпорации MicroSoft Билл Гейтс. Он добавил, что терпение у людей определенно находится на исходе. Тяжелее всего тем, кто живет в стесненных условиях и не может позволит своим детям онлайн-обучение.

По мнению Гейтса, чтобы нормализовать жизнь, понадобится целый год. И это в лучшем случае, заявил основатель крупнейшей технологической компании мира в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Система логистики в "богатом мире" оказалась сложнее, чем предполагалось, сделал неожиданное открытие для себя на примере нынешней пандемии коронавируса COVID-19 Билл Гейтс.

"Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг – еще многое можно сделать", – перечисляет 65-летний мультимиллиардер Гейтс.

Он выразил осторожный оптимизм, что года через два все будет немного иначе.

Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который борется с опасными болезнями в развивающихся странах. Фонд Гейтсов выделил сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса, а также на поддержку наиболее уязвимы в условиях пандемии бедных слоев населения. Впрочем, сторонники конспирологических теорий, считают, что за пандемией коронавируса якобы стоит сам Билл Гейтс, использующий ее для чипирования людей и последующего за ними глобального слежения.

Сам Билл Гейтс уже заявил, что вакцинировался от коронавируса.